Frankrike setter i verk sin nødplan for brexit

utenriks

Det opplyser landets statsminister Édouard Philippe torsdag. Franske myndigheter har satt av 50 millioner euro til formålet, summen tilsvarer rundt 490 millioner kroner.

Franske myndigheter ansetter 600 personer, blant dem mange tollere, for å håndtere handel og grensesikkerhet.

Philippe opplyser at planen også omfatter penger som skal gå til flyplasser og havner, virksomheter som vil få store utfordringer hvis Storbritannia forlater EU uten noen skilsmisseavtale. Statsministeren sier det er en stor sjanse for at det kan skje, særlig etter at Parlamentet tirsdag avviste avtalen som statsminister Theresa May hadde forhandlet fram med EUs gjenværende 27 medlemsland.

Tidligere denne måneden vedtok den franske nasjonalforsamlingen en egen lov som gir regjeringen mulighet til å iverksette krisetiltak for å håndtere en brexit uten avtale.

