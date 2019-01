Theresa May blir sittende som statsminister

utenriks

– Jeg tar ikke lett på dette ansvaret, sa May da resultatet av tillitsvoteringen ble klart onsdag kveld.

I alt 325 av de folkevalgte stemte for å beholde May, mens 306 representanter stemte for å felle henne.

Seieren betyr at May blir sittende som statsminister, til tross for at et knusende flertall i Underhuset tirsdag stemte mot brexitavtalen hun har forhandlet fram med EU – inkludert mange av Mays egne partifeller.

Men de konservative er lite lystne på nyvalg og slo derfor ring om statsministeren, som i tillegg fikk støtte fra det nordiske unionistpartiet DUP.

Ønsker tverrpolitiske samtaler

Labours partileder Jeremy Corbyn reiste mistillitsforslaget umiddelbart etter tirsdagens skjebnesvangre avstemning. Men drømmen om å tvinge fram nyvalg og regjeringsskifte materialiserte seg heller ikke denne gangen.

I stedet inviteres Corbyn nå til å legge ned våpnene.

– Jeg foreslår at det holdes en serie møter mellom ledende parlamentarikere og representanter fra regjeringen i løpet av de kommende dagene. Jeg vil dessuten invitere lederne for de parlamentariske partiene til å møte meg individuelt, og jeg ønsker å starte disse møtene allerede i kveld, sa May etter voteringen.

Ifølge henne er det nå akutt behov for samarbeid på tvers av partigrensene for å nå fram til en enighet om brexit som et flertall i Underhuset kan støtte.

– Jeg er beredt på å samarbeide med ethvert medlem av dette huset for å levere på brexit, sa May.

Krever garanti mot «no deal»

Corbyns umiddelbare svar var å stille et ultimatum til May: Før noen dialog kan starte, må hun garantere at det ikke er aktuelt for regjeringen å la Storbritannia gå ut av EU uten avtale, med alt det kaos et slikt scenario ville innebære.

Corbyn fikk støtte fra Liberaldemokratenes Edward Davey.

– Vi ønsker å delta i samtaler med regjeringen. Men det er veldig viktig at regjeringen gjør det klart at «no deal» ikke er noe alternativ, sa han.

Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet SNP gjentok for sin del sitt krav om en utsettelse av brexit, slik at det kan gjennomføres en ny folkeavstemning. Hans håp er å få avlyst hele utmeldingen.