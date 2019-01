utenriks

Den USA-ledede koalisjonen har foreløpig ikke kommentert meldingen fra den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) om at en amerikaner er drept. De sju sivile var syrere, ifølge SOHR.

IS opplyser via sin propagandakanal at angrepet ble utført av en person i bombevest som slo til mot en patrulje fra den internasjonale koalisjonen i Manbij nord i Syria.

