Pelosi ber Trump utsette tale om rikets tilstand

Pelosi oppgir sikkerhetsproblemer knyttet til den vedvarende nedstengningen som årsak.

Trump skal etter planen holde den tradisjonelle talen 29. januar i Representantenes hus, der Demokratene med Pelosi i spissen nå har flertall.

I et brev til Trump onsdag skriver Pelosi at sikkerhetstjenesten Secret Service, som har hovedansvaret for arrangementet, og Department of Homeland Security ikke har blitt tilført midler siden nedstengningen begynte for 26 dager siden.

– Dessverre, på grunn av sikkerhetsspørsmål og hvis ikke statlige etater gjenåpnes denne uken, foreslår jeg at vi jobber sammen for å finne en annen passende dato etter at offentlige etater er åpnet igjen, skriver Pelosi, som også åpner for at Trump kan levere talen skriftlig.

Trump og demokratene i Kongressen står mot hverandre i en fastlåst budsjettstrid. Presidenten nekter å godkjenne ethvert budsjett som ikke inneholder penger til en mur langs USAs grense mot Mexico.

Så langt er det ikke kommet noe svar på Pelosis brev fra Det hvite hus.

Nedstengningen begynte 22. desember da bevilgningene til rundt en firedel av det amerikanske regjeringsapparatet tok slutt. Flere hundre tusen statlige ansatte er enten permittert uten lønn eller tvunget til å jobbe gratis.

