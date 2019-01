Fem gjerningspersoner bak terrorangrepet i Nairobi – alle er drept

utenriks

– Det var fem terrorister, og nå er det ingen, sier Boinnet til nyhetsbyrået AFP onsdag ettermiddag.

– Det som gjenstår nå, er en ryddeoperasjon på åstedet, sier han videre.

Beleiringen av hotellkomplekset i Kenyas hovedstad begynte rundt klokka 15 tirsdag ettermiddag og varte i nesten 20 timer. Ifølge kenyanske myndigheter ble 700 sivile reddet, mens minst 14 uskyldige menneskeliv gikk tapt.

Tidligere har det vært uklart hvor mange gjerningspersoner det var snakk om. Politikilder sier til AFP at en av gjerningspersonene var en selvmordsbomber, at to gjerningspersoner ble drept natt til tirsdag, og at ytterligere to ble drept av sikkerhetsstyrker onsdag morgen.

Den somaliske islamistgruppen al-Shabaab har sagt de sto bak terroraksjonen. Hotellkomplekset som ble rammet, ligger i den velstående bydelen Westlands, der mange utlendinger bor eller jobber, deriblant nordmenn.

