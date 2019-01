Knusende nei til brexitavtalen

utenriks

Storbritannia går en svært usikker tid i møte etter avstemningen, der flertallet mot avtalen ble vesentlig større enn kjennere hadde ventet på forhånd.

Alt i alt stemte 432 parlamentarikere mot, men bare 202 stemte for.

– Underhuset har talt, og regjeringen vil lytte, sa en tilsynelatende fattet Theresa May da resultatet var klart.

Ifølge henne er det tydelig at Underhuset ikke støtter utmeldingsavtalen regjeringen har forhandlet fram med EU.

– Men avstemningen i kveld sier ingenting om hva Underhuset faktisk støtter, påpekte May.

Mistillitsforslag

Labours partileder Jeremy Corbyn tok ordet like etter og varslet mistillit.

– Dette er det største nederlaget noen regjering har lidd i dette huset siden 1920-tallet. Det er et katastrofalt nederlag for regjeringen, sa han.

Flere representanter tvitret bilder fra nei-lobbyen i nasjonalforsamlingen, rommet representantene går inn i for å stemme mot et forslag. Det var fylt til randen.

De folkevalgte skal ta stilling til Labours mistillitsforslag onsdag. Får opposisjonen flertall, betyr det at Storbritannia kan bli kastet ut i valgkamp allerede onsdag kveld.

Ønsker tverrpolitisk løsning

Men ifølge BBC har May fortsatt støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

Dermed har regjeringen gode sjanser til å overleve, trass i at mange av Mays egne partifeller stemte mot avtalen.

May selv inviterer nå til samtaler på tvers av partigrensene for å finne en løsning som flertallet kan leve med.

– Hver dag som går uten at dette løses, betyr mer usikkerhet, mer bitterhet og mer sinne, advarte May.

Sier nei til nye forhandlinger

Hva som skjer videre, er fullstendig i det blå. Men ifølge EU kommer det ikke noe aktuelt alternativ å gjenåpne forhandlingene.

– Tida er nesten ute, advarer EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Han beklager utfallet av avstemningen.

– Utmeldingsavtalen er et balansert kompromiss og den beste avtalen som er mulig å oppnå. Den reduserer skadevirkningene av brexit for mennesker og bedrifter over hele Europa. Den er eneste måte å sikre en velordnet uttreden på, sier Juncker.

– Med kveldens avstemning har risikoen for en uordnet uttreden økt, sier han.

«Vi er godt forberedt»

«Dette er en bitter dag for Europa», skriver Tysklands finansminister Olaf Scholz på Twitter. «Vi er godt forberedt – men en hard brexit vil være det minst attraktive valget for EU og Storbritannia», fortsetter han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikrer om at også Norge er godt forberedt, også hvis enden på visa blir en kaotisk skilsmisse uten avtale.

– Situasjonen er uavklart, men det er fortsatt mulig å få flertall for en løsning som innebærer at Storbritannia forlater EU med en avtale, sier Eriksen Søreide.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU den 29. mars, med eller uten avtale.

Men konklusjonen er ikke gitt, og en stadig mer høylytt fløy i Underhuset krever nå en ny folkeavstemning – i håp om å få avlyst hele skilsmissen.