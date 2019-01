FNs norske Syria-utsending på plass i Damaskus

utenriks

Pedersen overtok som spesialutsending ved nyttår etter den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura, som i drøyt fire år forgjeves forsøkte å mekle fram en fredsavtale i Syria.

I en kort kommentar til frammøtte journalister i Damaskus tirsdag, sa den 63 år gamle norske diplomaten at han håper på konstruktive samtaler med representanter for president Bashar al-Assads regime under oppholdet.

Det samme gir Pedersens kontor uttrykk for i en Twitter-melding, men det er ikke kjent hvem han skal møte under besøket.

Uklar tilnærming

Pedersen har ikke uttalt seg offentlig etter at han ble utnevnt, og det er derfor uklart hvilken tilnærming han vil ha til oppgaven han nå går løs på.

Syriske myndigheter lover å samarbeide med FNs nye spesialutsending.

– Syria vil samarbeide med den nye FN-utsendingen Geir Pedersen, så sant han unngår de metoder forgjengeren benyttet, sier landets viseutenriksminister Faisal al-Meqdad til den syriske avisa Al-Watan.

Introduksjonsbesøk

– Dette vil bli et introduksjonsbesøk. Vi håper han vil oppnå det som andre ikke kunne oppnå, sa en talsmann for syrisk UD, Ayman Soussan, til samme avis mandag.

Den sju år lange borgerkrigen i Syria har kostet minst 360.000 mennesker livet og drevet over 12 millioner mennesker på flukt.

Assad har med hjelp fra Russland, Iran og Hizbollah gradvis gjenerobret tapte områder fra opprørerne og framstår i økende grad som krigens seierherre.

FNs rolle som mekler i krigen har de siste årene blitt overskygget av samtaler i regi av Russland, Tyrkia og Iran.

