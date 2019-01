Tyrkia lar seg ikke skremme av Trumps trusler

utenriks

– Vi har sagt flere ganger at vi ikke er redde og at vi ikke lar oss skremme av noen form for trusler, sier Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

– Økonomiske trusler mot Tyrkia, kommer ingen vei, sier han videre.

Uttalelsene kommer etter at Trump natt til mandag sa at han ville «knuse Tyrkia økonomisk» dersom de angriper kurderne. Bakteppet er at Tyrkia planlegger en offensiv mot den kurdiske YPG-militsen, som har støtte fra USA i krigen mot jihadistgruppa IS i Syria. Tyrkia ser på militsen som en terrororganisasjon på lik linje med det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK i Tyrkia.

Trump uttalte også at han vil opprette en 32 kilometer bred sikkerhetssone i Syria. Dette er Tyrkia mer åpne for.

– Vi er ikke imot en sikkerhetssone i Syria, sier Cavusoglu

(©NTB)