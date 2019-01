Theresa May tror brexit kan bli avlyst

utenriks

En rekke britiske medier fikk søndag kveld tilsendt utdrag fra en tale den britiske statsministeren skal holde for fabrikkarbeidere i Stoke-on-Trent mandag, dagen før den skjebnesvangre avstemningen i Underhuset om avtalen hun har forhandlet fram med EU.

Det er ventet at statsministeren vil tape avstemningen med klar margin. Det innrømmer regjeringen selv.

– Jeg tror det er usannsynlig at vi vinner avstemningen, for å være ærlig. Det er ikke umulig, men det er usannsynlig, sier handelsminister Liam Fox til BBC.

Frykter blokkering

I talen ventes May komme med en kraftfull advarsel til de folkevalgte. Ifølge henne kan et nei til avtalen nemlig føre til at hele skilsmissen blir avlyst.

I utdragene som er distribuert til pressen på forhånd, kommer det fram at May nå mener det er mer sannsynlig at de folkevalgte vil blokkere skilsmissen enn å la Storbritannia krasje ut av EU uten å ha en avtale på plass.

– Som vi har sett de siste ukene, er det noen i Westminster som ønsker å forsinke eller til og med stoppe brexit, og som vil ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å gjøre det, heter det i taleutkastet.

May ber parlamentarikerne vurdere nøye hvilke konsekvenser handlingene deres vil få for britiske velgeres tillit til demokratiet.

– Hva om vi befant oss i en situasjon der Parlamentet forsøkte å ta Storbritannia ut av EU i strid med en folkeavstemning der flertallet stemte for å bli?

– Folks tillit til demokratiske prosesser og til deres politikere ville ha lidd katastrofal skade, heter det.

Hjelp fra EU

May skal også møte i Underhuset mandag ettermiddag. Der er det ventet at hun vil oppdatere de folkevalgte om et brev med nye forsikringer som hun har mottatt fra EUs ledere.

Formålet med brevet er å berolige de britiske parlamentarikerne. Men det er høyst usikkert om uttalelsene EU kommer med, vil være nok til å snu stemningen. I britisk presse er brevet blitt omtalt som «Operasjon fikenblad», og få venter at EU vil komme med vesentlige nye innrømmelser.

Tvert imot har EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker gjentatte ganger uttalt at avtalen som nå ligger på bordet, er den eneste mulige, og at det ikke vil bli åpnet for nye forhandlinger.

Irsk problem

De folkevalgtes hovedinnvending mot avtalen er ordningene som er forhandlet fram for å sikre at det ikke oppstår nye hindre langs grensa mellom Irland og Nord-Irland. Bekymringen er at disse ordningene skal bli en felle som fanger Storbritannia i en omstridt tollunion med EU på ubestemt tid.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars i år. Datoen kan bli utsatt hvis EUs medlemsland og Storbritannia enstemmig blir enige om det. I tillegg har EU-domstolen fastslått at britene har rett til ensidig å avlyse utmeldingen.

(©NTB)