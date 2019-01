Taleregistrator fra styrtet fly funnet i Indonesia

utenriks

Det nesten helt nye Boeing 737 MAX 8-flyet rakk bare å være i luften i 13 minutter etter avgang fra Jakarta før det styrtet 29. oktober i fjor. Alle passasjerer og ansatte om bord omkom i ulykken.

Den innledende rapporten om ulykken i slutten av november ga ingen endelig konklusjon om hva som var årsaken til at flyet gikk ned, og fortsatt er mye uavklart etter styrten. Det har vært håpet at de to såkalte svarte boksene i flyet, ferdskriveren og taleregistratoren, ville gi flere svar.

Mandag opplyser Ridwan Djamaluddin, visesjøfartsminister i Indonesia, at den nasjonale komiteen for samferdselssikkerhet har informert om at de har funnet taleregistratoren fra cockpiten. Det ble også funnet menneskerester på samme sted på havbunnen.

Boksen skal ha blitt funnet i 9-tiden mandag morgen.

Ny rapport

Fra før av var ferdskriveren funnet, og data fra den skal ifølge den innledende rapporten ha vist at pilotene kjempet for å holde kontroll på flyet helt fra da det lettet til det styrtet i sjøen utenfor øya Java. Taleregistratoren vil kunne gi mer informasjon om hva som ble sagt dem imellom.

Etterforskerne kommenterte i den innledende rapporten at opptakene fra kabinen kan gi flere svar på pilotenes handlinger og om de fulgte de riktige prosedyrene.

Den endelige rapporten legges fram først i løpet av året.

Burde ikke fløyet

Til tross for manglende konklusjon, har det vært sagt at ulykken kunne vært unngått.

Flyet hadde hatt problemer under den foregående turen fra Denpasar til Jakarta, og skulle ha blitt stående på bakken, slo det indonesiske luftfartstilsynet fast i sin foreløpige rapport om ulykken.

– Etter vår mening var ikke flyet lengre flygedyktig, og det skulle aldri ha tatt av fra Jakarta.

Mye tyder på at det var et nytt datastyrt systemet Boeing installerte på det nye 737-flyet som skapte problemer.

(©NTB)