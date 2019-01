May mener avlysning av brexit er mer sannsynlig enn skilsmisse uten avtale

utenriks

En rekke britiske medier fikk søndag kveld tilsendt utdrag fra en tale den britiske statsministeren skal holde for fabrikkarbeidere i Stoke-on-Trent mandag formiddag, dagen før den skjebnesvangre avstemningen i Underhuset om avtalen hun har forhandlet fram med EU.

Det er ventet at May vil tape avstemningen med klar margin.

I talen ventes statsministeren komme med en kraftfull advarsel til de folkevalgte. Ifølge henne kan et nei til avtalen føre til at hele skilsmissen blir avlyst.

Frykter blokkering

I utdragene som er distribuert til pressen, kommer det fram at May nå mener det er mer sannsynlig at de folkevalgte vil blokkere skilsmissen enn å la Storbritannia krasje ut av EU uten å ha en avtale på plass.

– Som vi har sett de siste ukene, er det noen i Westminster som ønsker å forsinke eller til og med stoppe brexit, og som vil ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å gjøre det, heter det i taleutkastet.

Hun ber parlamentarikerne vurdere nøye hvilke konsekvenser handlingene deres vil få for britiske velgeres tillit til demokratiet.

– Hva om vi befant oss i en situasjon der Parlamentet forsøkte å ta Storbritannia ut av EU i strid med en folkeavstemning der flertallet stemte for å bli?

– Folks tillit til demokratiske prosesser og til deres politikere ville ha lidd katastrofal skade, heter det.

Irsk problem

May skal også tale i Underhuset før avstemningen, og det er dessuten ventet at EUs ledere kan komme med nye forsikringer om avtalen for å forsøke å berolige britiske parlamentarikere som truer med å stemme mot.

De folkevalgtes hovedinnvending mot avtalen er ordningene som er forhandlet fram for å sikre at det ikke oppstår nye hindre langs grensa mellom Irland og Nord-Irland. Bekymringen er at ordningene skal bli en felle som fanger Storbritannia i en omstridt tollunion med EU.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars i år.

