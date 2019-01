Dødsfall under protester mot økte drivstoffpriser i Zimbabwe

utenriks

Både i hovedstaden Harare og landets nest største by Bulawayo var det mandag demonstrasjoner og opptøyer. Gater ble barrikadert og biler satt i brann.

– Dessverre har dette resultert i tap av liv og eiendom, sa sikkerhetsminister Owen Ncube.

Han opplyste ikke hvor mange som var døde, men flere politifolk og andre personer har fått skader. Organisasjonen Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights opplyser at 13 mennesker har fått skuddskader i og utenfor Harare.

Lørdag erklærte president Emmerson Mnangagwa at prisene på bensin og diesel måtte økes kraftig. Bakgrunnen for tiltaket er at landet er rammet av omfattende bensinmangel.

