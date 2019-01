Skiløpere omkom i skred i Alpene

utenriks

Tre tyske skiløpere omkom i et snøskred i Alpene, nær Lech i Østerrike. De tre mennene på 32, 36 og 57 år ble funnet døde i snømassene lørdag kveld, noen timer etter at kona til den ene hadde etterlyst dem.

Søket etter den fjerde i gruppa, en 28 år gammel tysk mann, er inntil videre innstilt som følge av stor snøskredfare i området.

Ifølge østerriksk politi benyttet de fire en løype som var stengt på grunn av store snømengder. Til tross for at de var utstyrt med skredsekker ble de begravd i snømassene.

I Frankrike mistet to ansatte ved et skisenter i nærheten av Morillon livet mens de forsøkte å utløse snøskred ved hjelp av sprengstoff. De to døde da sprengladningen gikk av for tidlig.

Det har vært kraftig snøfall nord i Alpene de siste dagene og skredfaren er svært høy. Å bruke sprengladninger for å utløse kontrollerte skred, er en relativt vanlig prosedyre.

I Tyskland melder politiet om et stort antall ulykker og mange stengte veier på grunn av store snømasser eller skred. Også trær som knekker på grunn av tung snø, skaper trafikkproblemer. Det er imidlertid ikke meldt om alvorlige personskader.

Ifølge meteorologene blir det litt høyere temperatur de nærmeste dagene, noe som kan føre til at snøen smelter og blir tyngre før det igjen fryser på.

Myndighetene i både Østerrike, Sveits og Tyskland oppfordrer folk til å måke tak for å unngå at de kollapser under vekten. I Østerrike har myndighetene også stengt store idrettshaller av frykt for at tak skal gi etter av snømassene.

(©NTB)