Nissan-topp trekker seg

José Muñoz sier i en uttalelse på LinkedIn lørdag at han tok avgjørelsen etter «mye seriøs tenkning» fordi selskapet var «involvert i saker som har og vil fortsette å avlede fokus», og viste til tiltalen mot Nissans tidligere styreleder Carlos Ghosn.

Muñoz har jobbet i selskapet i 14 år.

Fredag kunngjorde påtalemyndigheten i Japan at de har utvidet tiltalen mot Ghosn. De nyeste anklagene dreier seg om økonomisk kriminalitet. Den tidligere styrelederen beskyldes for ytterligere feilrapportering og grov økonomisk kriminalitet.

Før tiltalen ble utvidet, var 64-åringen fra før bedrageritiltalt og anklaget for å ha unnlatt å oppgi en stor del av sin inntekt til skattemyndighetene for å slippe skatt. I tillegg er han anklaget for å ha overført privat gjeld til sin tidligere arbeidsgiver. Han nekter straffskyld.

