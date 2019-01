Louisa Jespersen bisatt

utenriks

– Tapet av deres datter har rammet oss alle, sa han henvendt til foreldrene i Fonnesbæk kirke i Ikast på Jylland under bisettelsen.

– På Danmarks og regjeringens vegne vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse og love at Louisa aldri blir glemt, sa han videre og understreket at selv om sorgen ikke er til å bære, må vi ikke bukke under.

– Vi må ikke la sinnet og bitterheten feste seg i våre sinn, for da vinner ondskapen enda en gang, sa sogneprest Torben Pedersen. Han oppfordret tilhørerne til å hjelpe og støtte hverandre, og forsøke etter beste evne å gå videre.

Nærmere 430 personer møtte opp for å ta et siste farvel med 24 år gamle Louisa Vesterager Jespersen.

24-åringen og norske Maren Ueland (28) studerte sammen og var på ferie i Marokko da de ble drept før jul i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene. De ble funnet drept mandag 17. desember.

Bisettes på Jæren

Maren Ueland skal bisettes fra Time kirke på Jæren mandag 21. januar. Både norske og marokkanske myndigheter vurderer å være til stede i bisettelsen på Jæren, ifølge Stavanger Aftenblad.

Der skal Vamp-vokalist Jan Ingvar Toft synge under bisettelsen. Islandske Ásgeir Trausti Einarsson skal synge under minnestunden etterpå.

De to skandinaviske kvinnene var begge studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Nyttårstaler

Statsminister Erna Solberg og Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen tok opp Marokko-drapene i sine nyttårstaler.

– Denne julehøytiden har venner og familie i Danmark og Norge sårt savnet to flotte, unge mennesker med livene foran seg. Vi sørger med dere, og tenker mye på dere, sa Solberg.

– Hva de må gjennomgå, har jeg slettes ikke ord for. Vi reagerer alle med forferdelse, avsky og sorg. Men vi må også reagere ved stå sammen om det vi tror på. Menneskers frihet og likeverd. Vi skal kjempe for våre verdier. På tvers av politisk ståsted. Og på tvers av landegrenser, sa Rasmussen.

Terror-etterforskning

Dobbeltdrapet blir av marokkansk politi etterforsket som et terrorangrep.

22 personer er så langt siktet etter drapene. Blant dem er fire personer utpekt som hovedmistenkte. De fire har sverget troskap til IS. En av de tingene som nå etterforskes, er om noen av dem har kjempet for IS i Irak og Syria.

Ifølge Marokkos ambassadør til Norge, Lamia Radi, ser det ut til at gjerningsmennene bak dobbeltdrapet ble radikalisert så raskt at myndighetene ikke rakk å plukke det opp.

Hun opplyste overfor NRK tidligere denne uken at marokkansk etterretning avverget 13 terrorangrep i fjor, blant annet fordi de klarte å lage profiler på radikaliserte, potensielle terrorister og dermed tok ut celler før eventuelle angrep skjedde.

– Dette terrorangrepet var helt annerledes. De rekrutterte mennesker som ikke var radikalisert noen dager tidligere. Radikaliseringen vi kjemper mot nå skjer for det meste på internett og i sosiale nettverk. Det er veldig farlig, sa ambassadøren.

