Trump utelukker snarlig erklæring av nødsituasjon

– Den enkle løsningen for meg er å erklære nasjonal nødsituasjon. Men jeg kommer ikke til å være så rask med å gjøre det. Dette er en sak som Kongressen kan håndtere, sa presidenten til journalister fredag ettermiddag.

Uttalelsene falt i forbindelse med et møte Trump hadde i Det hvite hus med lokale samfunnstopper, representanter for trossamfunn og justismyndigheter på lokalt, delstat og føderalt nivå.

Trump krevde under valgkampen i 2016 at Mexico må betale for bygging av en grensemur. Han krever at valgløftet blir oppfylt og besluttet 22. desember å stenge deler av USAs statsapparat fordi han nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholdt de 5,7 milliarder dollarene han krever til muren.

Trump kaller situasjonen ved grensen en humanitær og nasjonal sikkerhetskrise. Demokratene mener han overdriver sikkerhetstrusselen, og at hans egen administrasjon er delvis skyld i den humanitære situasjonen.

Nedstengningen har pågått i 21 dager. Hvis den fortsetter lørdag, vil den være den lengste såkalte «shutdown» i USAs historie. 800.000 statlig ansatte er permittert og fikk ikke utbetalt lønn som de skulle ha hatt fredag.

Krangelen rundt grensemuren og nedstengningen førte til at presidenten torsdag kunngjorde at han ikke kommer til å delta på Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits fra 22. til 25. januar.

