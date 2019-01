Flere tiltalepunkter mot tidligere Nissan-sjef

utenriks

De nyeste anklagene mot Ghosn dreier seg om økonomisk kriminalitet, opplyser en domstol i Tokyo fredag.

Ghosn beskyldes for ytterligere feilrapportering og grov økonomisk utroskap.

64-åringen er fra før bedrageritiltalt og anklaget for å ha unnlatt å oppgi en stor del av sin inntekt til skattemyndighetene for å slippe skatt. I tillegg er han anklaget for å ha overført privat gjeld til sin tidligere arbeidsgiver.

De to nye tiltalepunktene kommer på dagen varetektsfengslingen hans, som har blitt forlenget to ganger, var ment å løpe ut

Han ble fengslet 19. november i fjor. Påtalemyndigheten mener det er fare for at den brasilianskfødte franskmannen kan forsøke å rømme landet.

Ghosn har kalt anklagene for urettferdige.

– Jeg har handlet ærlig, lovlig og med kjennskapen og godkjennelsen fra lederne i selskapet, sa han til retten i Tokyo denne uka.

Også selskapet Nissan og Ghosns høyre hånd Greg Kelly er tiltalt. De er tiltalt for å ha underrapportert Ghosns lønn, som i femårsperioden 2010 til 2015 skal ha vært til sammen 375 millioner kroner høyere enn det som ble oppgitt til skattemyndighetene.

Ghosn har i årevis vært en toppfigur i den internasjonale bilindustrien som leder for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi.

Både Nissan og Mitsubishi avskjediget ham etter at han ble arrestert, mens Renault besluttet å beholde ham som styreleder.

(©NTB)