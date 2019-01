utenriks

DB Cargo mener den ansatte har slettet avgjørende opplysninger på en liste over vogner og gods. Det er uklart hvorfor DB Cargo mener at overtredelsen er så alvorlig at den ansatte suspenderes.

Ulykken på Storebælt skjedde 2. januar. Den danske havarikommisjonen mener en tom lastebiltilhenger blåste av et godstog og traff det møtende passasjertoget på Storebæltsbroen. Samtlige åtte som omkom, oppholdt seg i den første vognen. I tillegg til de åtte som omkom, ble 16 personer skadd.

(©NTB)