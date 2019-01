Xi håper et møte mellom Kim og Trump vil gi resultater

utenriks

Onsdag satte Kim Jong-un seg på toget tilbake til Nord-Korea etter å ha vært på sitt fjerde offisielle besøk i Kina, hvor han blant annet møtte Xi Jinping.

Kinas president sier til landets statlige nyhetsbyrå Xinhua at han håper et nytt møte mellom Kim og Trump vil føre til «gode resultater». Det er foreløpig ikke bestemt når og hvor et eventuelt møte vil finne sted.

Xi Jinping sier videre at Kim Jong-un overfor ham har bekreftet at Nord-Korea har forpliktet seg til atomnedrustning, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Står fast ved sin innstilling

– Nord-Korea står fast ved sin innstilling til atomnedrustning og at problemene på Koreahalvøya må løses gjennom dialog og rådføring, og landet vil jobbe for et nytt toppmøte mellom Nord-Koreas og USAs ledere som vil bli ønsket velkommen av det internasjonale samfunnet, sa Kim Jong-un i et møte med Xi Jinping, ifølge Xinhua.

Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA melder at Xi har akseptert Kims invitasjon til å komme på besøk til Nord-Korea «på et passende tidspunkt».

Bekymret

Kim uttrykte i samtaler med Xi «bekymring» for manglende fremdrift i prosessen med å styrke båndene mellom USA og Nord-Korea og for de fastlåste samtalene om atomnedrustning. Han sier den nordkoreanske regjeringens «standpunkt om å få til en fredelig løsning gjennom dialog er uendret».

– Xi Jinping sa at de legitime punktene Nord-Korea tar opp er rettmessige krav og at han er helt enig i at Nord-Koreas rimelige interesser bør bli ivaretatt, sier Kim i en uttalelse til KCNA.

