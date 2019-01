Opposisjonen vant Kongos presidentvalg

utenriks

Kongo håper på landets første fredelige maktskifte siden uavhengigheten i 1960, men mange frykter at det historiske resultatet skal føre til ny uro.

En æra er uansett over i Kongo, der president Joseph Kabila omsider må gå av etter 18 år ved makten og gjentatte utsettelser.

Regjeringspartiets kandidat hadde fra før utropt seg til vinner, men valgkommisjonens kunngjøring torsdag viser at han ble knust av opposisjonens to favoritter i valget. På andreplass kom Martin Fayulu, ifølge valgkommisjonen. Han hevder det kongolesiske folk aldri vil akseptere resultatet.

Kabila-møter

– Disse resultatene har ingenting å gjøre med virkeligheten ved valgurnene, hevder forretningsmannen Fayulu, som nå ber den mektige katolske kirken om å bestride resultatet.

Men valgkommisjonen kunngjorde torsdag at Tshisekedi fikk flest stemmer – 7 millioner. Tshisekedi er sønn av den avdøde opposisjonslederen Etienne, men han regnes selv som relativt uerfaren og var ikke spådd seier i valget.

Tshisekedi avviser anklager om at han de siste dagene har inngått en hemmelig avtale med Kabilas regjering. 55-åringen gikk til valg med løfter om å bekjempe korrupsjon og fattigdom og sørge for stabilitet i landet.

Kirkens resultater

Kabilas håndplukkede kandidat Emmanuel Ramazani Shadary fikk 4,3 millioner stemmer, mens Fayulu fikk 6,3 millioner stemmer, opplyser valgkommisjonens leder Corneille Nangaa torsdag.

Flere meningsmålinger de siste dagene har vist at Fayulu ville trekke det lengste strået. Oppmerksomheten rettes nå mot den katolske kirken i Kongo. Med 40.000 valgobservatører under valget har kirken sagt at de har utropt en «klar vinner», men det er forbudt for andre enn valgkommisjonen å kunngjøre resultater.

Forventer uro

Det er kommet flere meldinger om uregelmessigheter i forbindelse med valget i det enorme landet med over 80 millioner innbyggere. Offentliggjøringen av resultater er også utsatt en rekke ganger, og myndighetene forbereder seg på protester.

Onsdag var det et stort oppbud av politi, utstyr med vannkanoner, i hovedstaden Kinshasa.

Utsatt flere ganger

Joseph Kabila (47) har styrt landet siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001. Han ble gjenvalgt i 2006 og 2011 og skulle egentlig ha flyttet ut av presidentpalasset i 2016.

Opposisjonen i landet hevdet før valget at han planla å styre videre fra kulissene via sin håndplukkede kandidat, Shadary.

Presidentvalget i Afrikas nest største land skulle egentlig vært holdt i 2016 og er blitt utsatt flere ganger.

(©NTB)