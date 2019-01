HRW: Kurdiske sikkerhetsstyrker torturer barn i Nord-Irak

utenriks

Menneskerettighetsorganisasjonen har intervjuet 23 gutter i alderen 14 til 17 år, som sitter i fangenskap sammen med 40 andre mindreårige i Arbil i Nord-Irak, anklaget eller dømt for å ha tilhørt den ytterliggående islamistorganisasjonen IS.

16 av guttene forteller at de var blitt torturert under avhør av kurdiske sikkerhetsstyrker, flere av dem grovt, går det fram av HRWs rapport.

Pisket og slått

Flere av guttene forteller at de ble slått og pisket med plastrør og ledninger, mens andre fortalte at de ble utsatt for elektrosjokk og ble bundet fast i smertefulle stillinger.

– Flere av guttene fortalte at torturen pågikk i dagevis og at den først tok slutt da de tilsto tilknytning til IS, heter det i rapporten.

Flertallet av guttene fortalte at de undertegnet tilståelsene for å få slutt på torturen, selv om de ikke hadde hatt noe med IS å gjøre.

– Tilståelsen min sier at jeg var sammen med IS i 16 dager, men jeg var faktisk ikke sammen med dem i det hele tatt, forteller en 16-åring.

Tvunget til å undertegne

– Først sa de at jeg skulle si at jeg var med i IS, noe jeg gjorde. Så sa de at jeg skulle si at jeg hadde jobbet for IS i tre måneder. Jeg fortalte dem at jeg ikke hadde vært med i IS, men de sa at jeg måtte si det, forteller en 14-åring.

De fleste av guttene HRW intervjuet fortalte at de ikke fikk tilgang til forsvarer og at de heller ikke fikk lese tilståelsene de ble tvunget til å undertegne.

– Nesten to år etter at regjeringen lovet å etterforske torturen av barn i fangenskap, fortsetter det med alarmerende frekvens, sier Jo Becker i HRW:

Avviser anklagene

En talsmann for kurdiske myndigheter i Nord-Irak, Dindar Zebari, avviser torturanklagene og hevder HRW aldri har besøkt de mindreårige i fengselet.

– Alle som blir pågrepet, blir behandlet i tråd med loven, sier Zebari, som understreker at den kurdiske regjeringen tar avstand fra bruk av tortur.

– De som er under 18 år og mistenkt for å være tidligere medlemmer av IS, blir behandlet som ofre og ikke som kriminelle, fastholder han.

