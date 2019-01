Tysk påtalemyndighet: 20-åring har tilstått datalekkasje

utenriks

Den unge mannen ble pågrepet søndag etter at boligen hans ble ransaket. Han har tilstått og fortalt at han handlet alene, opplyste en talsmann for påtalemyndighetens kontor i Frankfurt tirsdag.

Til tross for tilståelsen ble 20-åringen løslatt dagen etter pågripelsen. Han regnes som en ungdomsforbryter, og det er mulig at straffen kun vil bestå av en bot eller samfunnstjeneste. Mannen kommer fra delstaten Hessen og bor fortsatt sammen med foreldrene sine, men tyske myndigheter har ikke opplyst nøyaktig hvor.

Til sammen anslås det at rundt tusen mennesker er rammet av datalekkasjen. Men i de aller fleste tilfellene er det bare kontaktopplysninger som er offentliggjort.

Merkel rammet

Noen av opplysningene er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, mens andre ser ut til å stamme fra hacking og datatyverier. Etterforskerne har konsentrert seg om nærmere 60 tilfeller hvor mer omfattende personlige opplysninger er blitt lekket.

Tysklands statsminister Angela Merkel skal ha fått sin epostadresse offentliggjort, samt et faksnummer og flere brev. Andre har opplevd å få telefonsvarer-beskjeder fra ektefeller og barn lekket.

Politikere fra alle partier i den tyske Forbundsdagen ser ut til å være berørt – med unntak av høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD). Blant ofrene er det også journalister og kjendiser.

Adventskalender

Lenker til de rammede personenes opplysninger ble publisert daglig på Twitter i løpet av desember, omtrent som en adventskalender. Gjerningsmannen brukte ord som ironi og satire for å beskrive lekkasjen.

20-åringen fra Hessen har forklart at han lekket informasjonen fordi uttalelser fra ofrene hadde gjort ham sint, ifølge påtalemyndigheten. Han skal nå ha gitt uttrykk for at han angrer på det han har gjort.

I forkant av pågripelsen skal 20-åringen ha forsøkt å ødelegge en datamaskin, men myndighetene tror ikke det er fare for at han vil forsøke å stikke av.

