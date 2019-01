Heathrow-avganger midlertidig stanset etter drone-observasjon

utenriks

Politiet mottok meldinger om en drone nær flyplassen klokken 17.05 lokal tid. Flere politifolk var blant dem som sa de så dronen.

Rundt 90 minutter senere var flytrafikken i gang igjen.

– Etterforskning er iverksatt. Vi gjennomfører omfattende søk i Heathrow-området for å identifisere enhver person som kan ha vært ansvarlig for å ha sendt opp dronen, sier politisjef Stuart Cundy.

Han sier også at «militær assistanse» ble innhentet etter observasjonen, for å styrke landets største flyplass' tiltak mot droner. Det er også utstasjonert forsterkninger med politi og utstyr, opplyser han.

Ved landets nest største flyplass, Gatwick sør for London, ble om lag 1.000 fly kansellert eller omdirigert til andre flyplasser da droner ble observert over området over tre dager før jul. Over 100.000 passasjerer ble enten sittende fast eller forsinket.

Denne uken innførte regjeringen strengere droneregler som følge av Gatwick-kaoset. Reglene gir politiet mer makt til å fjerne droner og hente ut elektroniske data som er lagret på enhetene. I tillegg er det nå innført utvidet sikkerhetssone for droneflyging ved flyplasser, til en radius på 5 kilometer.

Så langt er verken den eller de som sto bak Heathrow-dronen eller dronene ved Gatwick funnet.

(©NTB)