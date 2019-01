Kevin Spacey siktet for å ha befølt 18-åring

utenriks

I tillegg til befølingen ble Spacey også anklaget for vold under høringen i Nantucket District Court mandag. Dommeren beordret skuespilleren til å holde seg unna den fornærmede og hans familie.

Retten har berammet nytt rettsmøte i saken 4. mars, men da trenger Spacey ikke være til stede. Det holder at han er tilgjengelig via telefon.

Spacey og hans advokater avsto fra å kommentere saken etter høringen mandag.

Spaceys forsvarer har forsøkt å så tvil rundt bevismaterialet mot skuespilleren, og pekt på at den fornærmede ikke umiddelbart meldte saken til politiet.

Om Spacey blir dømt kan han måtte sone opp til fem år.

Saken er den første kriminalsaken mot Spacey siden flere sto fram med anklager mot ham i 2017.

I alt er han blitt anklaget for seksuelle overgrep mot over 30 menn, og har avvist alle anklagene.

Etter å ha vært stille lenge, la Spacey på julaften ut en «House of Cards»-inspirert video på YouTube, hvor han ikledd et nisseforkle snakker til publikum i videoen han har kalt «Let Me Be Frank».

– Noen trodde på alt og har holdt pusten mens de har ventet på å høre meg innrømme alt. De dør etter å høre meg erklære at alt er sant og at jeg fikk det jeg fortjente. Ville ikke det ha vært lettvint om alt var så enkelt? spør han i den drøyt tre minutter lange videoen.

