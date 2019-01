Mann siktet etter escape room-brann i Polen

utenriks

Den siktede 28-åringen er anklaget for «med hensikt å ha skapt brannfare i escape room-anlegget og for utilsiktet å ha forårsaket flere personers død i en brann», sier talsmann Ryszard Gasiorowski hos påtalemyndigheten i Koszalin til det polske nyhetsbyrået PAP.

Mannen er identifisert som Milosz S. og har ifølge Gasiorowski oversett behovet for fluktruter som kunne ha reddet de fem jentene da brannen brøt ut.

Mannens forsvarer sier han er knust etter brannen, og at han har kondolert jentenes familier. Han avviser samtidig anklagene som nå rettes mot ham.

Stenger anlegg

Fem tenåringsjenter omkom i brannen i Koszalin i Polen fredag. Jentene deltok i en bursdagsfeiring, men ble rammet av en brann som trolig skyldtes en gasslekkasje i varmeanlegget. De døde trolig av kullosforgiftning og ble funnet omkommet etter at brannen var slukket.

Etter tragedien er over 200 av Polens totalt 1.100 anlegg med escape rooms undersøkt av myndighetene. 13 av dem er blitt stengt.

Sikkerhetsmangler ligger bak påleggene om stenging, ifølge polsk politi og polske brannmannskaper. De ber publikum melde fra hvis de oppdager slike mangler.

De omkomne ungdommene ble hedret i en katolsk messe i Koszalin-katedralen, og biskop Edward Dajczak identifiserte jentene som Julia, Amelia, Gosia, Karolina og Wiktoria.

Populært i Norge

Escape room er blitt en populær attraksjon mange steder. Aktiviteten går ut på at spillerne er innelåst i et rom og har en tidsfrist på å finne løsninger på en rekke problemer og gåter for å finne veien ut.

Escape rooms er også populært i Norge, hvor det totalt finnes 69 slike anlegg.

– Vi har et tillitsbasert system i Norge. Det betyr at det er eieren som er ansvarlig for sikkerheten, og som kan stilles til ansvar hvis noe skjer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening til NRK.

Adventure Rooms i Oslo, som driver med escape rooms i Norge, understreker at selskapet tar brannsikkerhet svært alvorlig, forklarer daglig leder Hogne Kavlie til kanalen.

Spillerne er under konstant overvåking mens spillet pågår, og de har mulighet til å kommunisere med en person som følger med på skjermene.

(©NTB)