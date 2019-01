Erdogan og Putin møtes for å diskutere USAs tilbaketrekning fra Syria

utenriks

De to landene spiller sentrale roller i det krigsherjede landet. Møtet skal etter planen finne sted senere i januar, melder det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu søndag.

Erdogan og Putin møttes forrige gang i begynnelsen av desember, på sidelinjen av G20-møtet i Buenos Aires.

Tyrkia støtter opprørsgrupper i Syria, mens Russland, sammen med Iran, er viktige støttespillere for president Bashar al-Assads regime.

Et av spørsmålene knyttet til USAs tilbaketrekking fra Syria, er om Tyrkia vil ta over kampen mot ekstremistgruppa IS i landet. Deres hovedfokus har så langt vært å bremse kurdiske gruppers innflytelse.

Russlands og Tyrkias forsvars- og utenriksministre møttes i Moskva i slutten av desember for å diskutere Syria-situasjonen.

Tilbaketrekningen av USAs styrker blir hovedtema når USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton reiser til Tyrkia tirsdag. Han er søndag i Israel, der han skal møte statsminister Benjamin Netanyahu.

Bolton har uttalt at tilbaketrekningen av USAs soldater forutsetter at IS bekjempes. Den hovedsakelig kurdiske SDF-militsen er sentrale i kampen mot ekstremistgruppa, og har vært USAs fremste allierte i landet.

Den kurdiske militærlederen Redur Khalil sa lørdag at en avtale mellom kurderne og Assad-regimet nå er uunngåelig.

