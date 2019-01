Fem tenåringer omkom i brann i polsk «escape room»

utenriks

– Alle de fem omkomne er kvinner. En mann med alvorlige brannskader er brakt til en intensivavdeling, sier brannvesenets talsmann Tomasz Kubiak.

De døde er jenter i 15-årsalderen, opplyser Polens innenriksminister Joachim Brudzinski til TV-kanalen TVN24. Jentene deltok i en bursdagsfeiring.

Den skadde mannen er ifølge lokalt politi en 25-åring.

Brannårsaken er så langt ukjent. Meldingen om brannen kom ved 17-tiden fredag.

«Escape room» er blitt en populær attraksjon mange steder, der spillerne er innelåst i et rom og har en tidsfrist for å finne løsninger på en serie problemer og gåter for å finne veien ut. Det finnes mer enn 1.000 slike steder i Polen.

Brudzinski sier han nå ber brannvesenet gjennomføre sikkerhetskontroller hos samtlige.

(©NTB)