Tysk lasteskip mistet 270 konteinere i havet

Konteinerne falt av skipet MSC Zoe, et av verdens største lasteskip, under en storm tidligere denne uka. Seks av dem er funnet i tyske havområder, mens 20 er skylt på land på nederlandske øyer.

Selskapet som eier skipet, sender ut fartøy utstyrt med sonar for å rydde opp i det de kaller et «betydelig søl».

Minst en av konteinerne inneholder benzoylperoksid, som brukes til å lage plast, og nederlandske myndigheter advarer folk mot å nærme seg last som skylles i land.

En pose som inneholder 25 kilo av stoffet, er funnet i strandkanten på den nederlandske øya Schiermonnikoog.

En rekke frivillige har startet oppryddingen langs strendene på øyene hvor gjenstander har skylt i land. Myndighetene har imidlertid bedt folk om å ringe politiet dersom de finner noen av posene med kjemikalier.

– Vi vil råde folk til å umiddelbart oppsøke hjelp dersom de har kommet i kontakt med dette stoffet, sier en talsmann for de lokale sikkerhetsmyndighetene på øya.

Det panamaregistrerte konteinerskipet hadde for det meste leker, møbler og reservedeler til diverse kjøretøy om bord, da det ble utsatt for en kraftig storm i farvannet like utenfor de nederlandske øyene. Lasteskipet ankom den tyske havnebyen Bremerhaven torsdag morgen.

