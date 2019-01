Antall døde i togulykken i Danmark har steget til åtte

utenriks

Årsaken til ulykken onsdag ser ut til å ha vært at en stor tilhenger blåste av et godstog og rett inn i et møtende passasjertog på Storebæltsbroen. Torsdag morgen opplyste politiet at antall bekreftede omkomne var steget fra seks til åtte.

Blant de omkomne er fem kvinner og åtte menn.

Politiet oppfordrer alle personer som var om bord på toget til å melde fra, slik at de kan bli registrert. Lokførerne fra begge tog er blitt avhørt.

Øyenvitner har beskrevet dramatiske scener da ulykken skjedde på den såkalte lavbroen som togene bruker over en del av Storebælt.

