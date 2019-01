NASA: Romobjekt ser ut som en snømann

utenriks

Stein- og isklumpen befinner seg 6,4 milliarder kilometer unna Jorden og er det mest fjerntliggende romobjektet som noensinne har blitt fotografert.

Det skjedde da NASAs romsonde New Horizons passerte den tirsdag. Aldri før har en romfarkost vært så langt unna Jorden.

De første signalene fra New Horizons etter at den hadde passert Ultima Thule, kom fram til NASAs kontrollsenter i Florida tirsdag, om lag ti timer etter passeringen. Det tok imidlertid lenger tid for de første bildene å komme til Jorden. Men onsdag var det jubel hos NASA da det første skarpe bildet kom, ifølge BBC.

Kupier-beltet

Objektet har det offisielle navnet 2014 MU69, og er rundt 33 kilometer langt. Det ble funnet av Hubble-teleskopet for fire år siden og var dermed ikke engang oppdaget da New Horizons ble skutt opp fra Cape Canaveral i januar 2006.

New Horizons var allerede sikret en plass i historien etter at den sommeren 2015 fløy forbi Pluto og sendte hjem de aller første nærbildene av den fjerne dvergplaneten.

Sonden er nå inne i det såkalte Kuiperbeltet, et fjerntliggende område som strekker seg fra Neptuns bane og utover.

Mylder av objekter

– Det myldrer, det er bokstavelig talt av milliarder av kometer, millioner av objekter som Ultima, som kalles planetesimaler, og en håndfull dvergplaneter på størrelse med kontinenter, som Pluto, sa New Horizons sjefforsker Alan Stern i forrige uke.

– Dette er viktig for forskningen fordi denne regionen av solsystemet, som ligger svært langt fra solen, har beholdt de originale forholdene fra opprinnelsen for fire og en halv milliarder år siden. Når vi flyr forbi Ultima, vil vi se hvordan tingene var helt i starten, la han til.

(©NTB)