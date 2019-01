Thailands konge krones i mai

utenriks

En tre dager kroningsseremoni er berammet fra 4. til 6. mai, kunngjorde kongehuset tirsdag, nesten to og et halvt år etter at kong Bhumibol Adulyadej døde.

– Det er et egnet tidspunkt til å gjennomføre kroningen på, i henhold til tradisjonen og med hensyn til nasjonal feiring og folkets glede, heter det i uttalelsen som ble kringkastet på fjernsyn.

Kroningsseremonien vil finne sted to og en halv måned etter nyvalget i Thailand, som skal holdes 24. februar. Dette vil være det første valget siden 2011. Kroningen sammenfaller med årsmarkeringen for avdøde kong Bhumibol Adulyadejs kroning 5. mai 1950.

66 år gamle kong Maha Vajiralongkorn overtok tronen i desember 2016, to måneder etter at hans far kong Bhumibol Adulyadej døde etter sju tiår på tronen.

Kong Maha Vajiralongkorn har forklart årsaken til den to måneder lange forsinkelsen i 2016 med sorgprosessen, og med at kong Bhumibol Adulyadej var en landsfader og et moralsk pass for nasjonen.

66 år gamle kong Maha Vajiralongkorn har vært skilt tre ganger, og han overtok tronen som ugift mann. Han har fem sønner og to døtre og er ifølge en oversikt fra Business Insider i mai i fjor den rikeste monarken i verden med en formue på 30 milliarder dollar.

