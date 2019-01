Skudd mot moské i Malmö

utenriks

Flere personer befant seg inne i moskeen da skuddet ble avfyrt, og de hørte et smell.

– De merket ikke skuddet fordi det var fyrverkeri og bråk utenfor. Men en av dem mente å høre en forskjell på selve lyden, og etterpå oppdaget han at vindusruten var knust og at det satt fast en kule i vindusruten, sier Kareem Lone, talsmann for Mahmoud-moskeen.

Politiet ble varslet, og tirsdag morgen kom en tekniker til stedet. Lone sier hendelsen har gått hardt inn på menigheten.

– I morges samlet vi oss for å be, både barn, kvinner, ungdommer og voksne, slik at alle fikk vite hva som hadde hendt. Alle er urolige, sier han.

Politiet sier tirsdag at de ikke vet hvem som står bak, men etterforsker saken som drapsforsøk og brudd på våpenloven. Politiet gransker også om det kan dreie seg om hatkriminalitet.

