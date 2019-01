NASA-sonde har skrevet romfartshistorie

utenriks

NASA opplyser at New Horizon har sendt signaler tilbake til Jorden etter at den tirsdag passerte stein- og isklumpen Ultima Thule, det fjerneste objektet som noen gang er forsøkt utforsket i vårt solsystem.

Sonden, som ble skutt opp i 2005, passerte Ultima Thule klokka 06.33 norsk tid første nyttårsdag, opplyser Alice Bowman, prosjektleder for New Horizon-ekspedisjonen.

Signalene som ble sendt fra sonden, brukte om lag ti timer på å nå fram til NASAs kontrollsenter i USA.

New Horizon passerte Ultima Thule om lag 6,4 milliarder kilometer fra Jorden.

