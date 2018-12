180 migranter fraktet til Malta

utenriks

En patruljebåt fra marinen plukket opp 28 migranter fra en gummibåt om lag 130 kilometer sørvest for Malta. Deretter plukket patruljebåten opp 152 migranter fra en trebåt sør for Malta, opplyste hæren mandag.

Aksjonen fant sted dagen etter at Malta tok i land 69 migranter fra en trebåt som var i havsnød sørvest for landet.

Samtidig har myndighetene på Malta sagt nei til å gi tillatelse til at skipet Sea-Watch 3, som seiler under nederlandsk flagg og som drives av organisasjonen Sea-Watch, får sette i land 32 migranter som skipet plukket opp fra fartøy i Middelhavet 22. desember.

Skipet Professor Albrecht Penck, som seiler under tysk flagg og drives av organisasjonen Sea-Eye, plukket lørdag opp 17 migranter fra Vest-Afrika utenfor Libyas farvann. Skipet seiler i likhet med Sea-Watch 3 rundt i havområdet nær Malta i håp om å få grønt lys til å sette migrantene i land.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) understreker behovet for en avgjørelse og viser til at det er varslet dårlig vær de kommende dagene. Tiden står på spill og de til sammen 49 migrantene må settes i land et sted. Deretter kan man forhandle om hvor de skal sendes videre, foreslår Vincent Cochetel, UNHCRs spesialutsending for middelhavsregionen.

Italia, Spania og Nederland har også sagt nei til å ta imot Sea Watch 3-migrantene.

