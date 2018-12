Syriske regjeringsstyrker på plass ved Manbij

utenriks

En talsmann for de syriske regjeringsstyrkene hevdet fredag at landets flagg nå er heist inne i byen, som har en strategisk viktig beliggenhet nær grensa til Tyrkia. Dette blir avvist fra andre hold.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights er over 300 syriske regjeringssoldater på plass utenfor Manbij, noe en talskvinne for lokale myndigheter bekrefter skjer på oppfordring fra den kurdiske YPG-militsen.

– Regimestyrkene vil ikke rykke inn i byen, men vil bli stasjonert langs fronten mot de tyrkiskstøttede syriske gruppene, sier Nura al-Hamed.

Dette skjer ifølge henne som et resultat av en avtale som Russland har bidratt til å få i stand, mellom kurderne og regimet i Damaskus.

Koalisjonen avviser

Både USA og Frankrike har soldater i Manbij, der de har bistått den YPG-dominerte SDF-militsen i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

President Donald Trump kunngjorde nylig at USA henter hjem sine 2.000 soldater fra Nord-Syria, til protester fra kurderne som frykter at Tyrkia da vil rykke inn.

Også den USA-ledede koalisjonen mot IS avviste fredag ettermiddag at de syriske regjeringsstyrkene har rykket inn i Manbij og kaller det «ukorrekt informasjon».

– Vi har ikke sett noen indikasjoner på at disse påstandene er riktige. Vi ber alle respektere Manbijs integritet og innbyggernes sikkerhet, het det i en Twitter-melding fra koalisjonsledelsen.

Russland fornøyd

Russland, en av president Bashar al-Assads nærmeste allierte, sier seg godt fornøyd med utviklingen.

– Dette er et positivt skritt som kan bidra til å stabilisere situasjonen, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Med fredagens troppeforflytning har den syriske regjeringshæren nå etablert en buffersone i en bue gjennom det nordlige Syria som skiller tyrkiske styrker og deres allierte fra de kurdiske militsgruppene.

Tyrkia advarer

Tyrkia, som ser på YPG som en terroristgruppe og har varslet en militæroffensiv mot dem, misliker derimot utviklingen.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet sier i en kommentar at YPG ikke har noen som helst rett til å be det syriske regimet om hjelp med å stå imot en tyrkisk offensiv.

– Vi advarer alle parter om å avstå fra provokasjoner og komme med uttalelser som vil føre til enda mer ustabilitet i regionen, heter det i uttalelsen fra departementet.

President Recep Tayyip Erdogan understreker samtidig at Tyrkias mål fortsatt er å bekjempe YPG.

