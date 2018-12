Nye budsjettforhandlinger i USA først neste år

utenriks

Nedstengningen startet for seks dager siden da Kongressen ikke klarte å bli enige om fornyet finansiering av ni departementer og titalls offentlige etater.

Det innebærer at rundt 420.000 offentlig ansatte beordres på jobb uten lønn, mens ytterligere 380.000 er permittert.

De folkevalgte i Representantenes hus fikk torsdag beskjed om at det ikke er planlagt noen flere budsjettavstemninger denne uka. Samme dag åpnet Senatet formelt etter julen, men møtet varte bare i få minutter før det nesten tomme kammeret tok helg. Budsjettsamtalene gjenopptas først onsdag ettermiddag, på tolvte dag av nedstengningen.

Tidligere på dagen signaliserte president Trump at han ikke har til hensikt å gi noe for å løse budsjettstriden.

Trump krever 5 milliarder dollarm rundt 44 milliarder kroner til å utvide og utbedre grensegjerdet mot Mexico.

På Trumps oppfordring godkjente Representantenes hus en slik bevilgning rett før jul. Men i Senatet sørget Demokratene for å stanse budsjettforslaget, og nedstengningen var et faktum da de ikke sikret ny finansiering av statsapparatet innen fristen.

Demokratene og flere republikanere peker på at en mur ikke er den beste formen for grensesikkerhet. De anklager presidenten for å hausse opp problemer knyttet til innvandring for å score politiske poenger.

En stridslysten Trump anklaget torsdag Demokratene for å hindre budsjettprosessen gjennom «obstruksjon» av det presidenten mener er en nødvendig mur.

(©NTB)