Israels tidligere forsvarssjef danner parti

Partiet Israel motstandsdyktighet tar sikte på å «styrke den israelske stats jødiske og demokratiske karakter».

Hva partiet ellers står for, er høyst uklart. Gantz selv har ikke ytret seg offentlig om dette, eller antydet noen politisk plattform.

Den tidligere generalen, som var forsvarssjef fra 2011 til 2015 og gjennomførte to større angrep mot Gazastripen i løpet av denne tida, ventes å spille på israelernes ønske om sikkerhet.

Gantz vil trolig også appellere til israelere som er misfornøyde med statsminister Benjamin Netanyahu, som er under etterforskning for en rekke forhold og som israelsk politi mener bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

En fersk meningsmåling viser at Netanyahus høyreparti Likud ligger best an foran valget i april, og vil ende opp med 30 av de 120 representantene i Knesset, like mange som i dag.

Gantz' nye parti, som ikke engang var stiftet da målingen ble foretatt, kom ut som nummer to og spås mellom 13 og 20 representanter i nasjonalforsamlingen.

Netanyahus regjeringskoalisjonen har i dag knappest mulig flertall med 61 av 120 representanter etter at tidligere utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu trakk seg i protest mot våpenhvilen som ble inngått med Hamas på Gazastripen i november.

