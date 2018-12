USA bistår Mexico i granskning av helikopterulykke

utenriks

Mexico har bedt eksperter fra både FBI og National Transportation Safety Board (NTSB) om å bistå i granskingen, ifølge avisa Milenio. Landets visesamferdselsminister sier ekspertene er invitert for å sikre at det ikke etterlates noen tvil om årsaken til ulykken mandag. Også produsenten av helikopteret og motoren skal delta i etterforskningen for å avdekke om teknisk feil kan ha spilt en rolle.

Mexicos minister for offentlig sikkerhet, Alfonso Durazo, gikk tirsdag ut og ba folk avstå fra spekulasjoner rundt årsaken til ulykken. På sosiale medier har det raskt spredt seg rykter om at helikopteret kan ha blitt skutt ned.

Det mexicanske ekteparet guvernør Martha Erika Alonso og senator Rafael Moreno Valle tok av i helikopteret i Puebla de Zaragoza, og krasjet i Huejotzingo, rundt 30 kilometer fra byen. To piloter og en tredje passasjer omkom også i ulykken. Årsaken er ikke kjent, og begge pilotene beskrives som svært erfarne, men en av dem skal ha vært mest erfaren med fly og ikke helikopter.

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador kondolerte tirsdag på Twitter og lovet at ulykken skal granskes.

Alonso tiltrådte jobben som guvernør i november, og mannen hennes hadde samme stilling fram til januar 2017. Begge var medlemmer av det konservative partiet PAN.

