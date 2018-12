Trump og presidentfruen på overraskende julebesøk til Irak

utenriks

– Vi er ikke lengre tullingene, folkens. Vi er igjen respektert som nasjon, sa Trump i det han håndhilste på soldatene i Irak.

Det hvite hus hadde ikke varslet om besøket på forhånd, og presidentens tur til Midtøsten ble først kjent da det dukket opp bilder av han og kona Melania sammen med de amerikanske soldatene onsdag kveld.

Også USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var med i følget.

Forsvarte Syria-beslutning

Irak-besøket kommer bare en uke etter at Trump kunngjorde seier mot IS i nabolandet Syria og at USAs om lag 2.000 soldater i landet skulle trekkes ut.

Under onsdagens besøk understrekte Trump til sine soldater at han ikke vil trekke USA ut av Irak, samtidig som han forsvarte beslutningen om å trekke seg ut av Syria.

– Faktisk kan vi bruke Irak som en base hvis vi skal gjøre noe i Syria, sa Trump.

– Jeg har gjort det klart fra starten av at vårt oppdrag i Syria var å frata IS alle deres militære stillinger. For åtte år siden dro vi dit for å være der i tre måneder, og så dro vi aldri. Nå gjør vi det riktig, og vi skal gjøre det ferdig, sa han.

Samtidig sa han at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lovet å ta seg av alle «rester» av IS i Syria.

Første krigssonebesøk

Irak-besøket er Trumps første til en aktiv stridssone siden han ble valgt i 2016, og presidenten har flere tidligere ganger fått kritikk for å ikke besøke amerikanske soldater i som kriger i utlandet tross sin knallharde forsvarsretorikk.

I et intervju med nyhetsbyrået AP tidligere i oktober sa Trump at han «kom til å besøke amerikanske soldater på et eller annet tidspunkt», men slo fast at det «det ikke er veldig nødvendig». Etter det begynte han å snakke om at han skulle gjøre det.

Hemmelighold

Trump hadde i utgangspunktet varslet at han skulle tilbringe julen i sin private feriebolig Mar-a-Lago i Florida.

Han ble imidlertid igjen i Washington i kjølvannet av den såkalte «shutdownen» etter at han og Kongressen ikke greide å bli enige om et midlertidig statsbudsjett. Trump har krevd fem milliarder dollar til byggingen av en grensemur til Mexico, et krav han for øvrig gjentok under pressemøtet i Irak onsdag.

Det er ikke kjent om turen til Irak havnet på presidentens agenda før eller etter «shutdownen» ble en realitet.

Turen var imidlertid vel hemmeligholdt. Presidentflyet Air Force One lettet fra Washington under ly av natten første juledag og landet ved flybasen vest for Iraks hovedstad Bagdad sent onsdag kveld.

