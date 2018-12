Tyrkia advarer Frankrike mot å støtte kurdisk milits

utenriks

Frankrike deltar i den USA-ledede koalisjonen mot den ytterliggående islamistgruppa IS, blant annet med kampfly som opererer fra en flybase i Jordan.

Franske styrker har også utplassert artilleri på irakisk side av grensa mot Syria, og et ukjent antall franske spesialsoldater er inne på bakken i området.

President Donald Trump hevdet i forrige uke at IS er nedkjempet i Syria, og at USA derfor henter hjem sine bakkestyrker.

Kurdisk milits

Rundt 2.000 amerikanske soldater har vært stasjonert i det nordlige Syria, der de har trent og bistått SDF, som i hovedsak består av soldater fra den kurdiske YPG-militsen.

Tyrkia hevder YPG står i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen, og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner. USA og EU har også PKK på sin terrorliste.

Frankrike og andre land i koalisjonen mot IS har protestert mot Trump-administrasjonens beslutning om tilbaketrekning, fastholder at islamistgruppa ikke er nedkjempet, og fortsetter derfor krigføringen mot dem.

Vil ha slutt på støtten

Tyrkia reagerer på dette og vil ha slutt på Vestens støtte til YPG.

– Dersom Frankrike ønsker å bidra til Syrias framtid, så er det flott. Men om de akter å gjøre dette ved å beskytte militsen, så vil ikke det tjene noen, sier utenriksminister Mevlut Cavusoglu til avisen Hurriyet.

Tyrkia gleder seg over Trumps beslutning, og Cavusoglu understreker at de tyrkiske styrkene i området er i stand til å "nøytralisere" IS på egen hånd.

Knute på tråden

Tyrkia lover å bistå amerikanerne med tilbaketrekningen og fastholder at de kommer til å renske det nordøstlige Syria for kurdiske opprørere.

– Når vi sier at vi akter å rykke inn, så kommer vi til å gjøre det, sier Cavusoglu.

USAs støtte til de kurdiske opprørerne i Syria har skapt knute på tråden mellom Ankara og Washington. Trumps beslutning om tilbaketrekning har tilsynelatende gjenopprettet forholdet mellom de to NATO-allierte landene.

Det hvite hus kunngjorde julaften at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er invitert til Det hvite hus neste år, men dato for besøket er ikke fastsatt.

