utenriks

McGurk har tidligere understreket at kampen mot IS ennå ikke er over.

Nyheten om at spesialutsendingen trekker seg kommer bare dager etter at USAs forsvarsminister James Mattis trakk seg. Årsaken til at Mattis ga seg som forsvarsminister, skal være president Donald Trumps beslutning om at han vil trekke ut de 2.000 amerikanske soldatene i Syria.