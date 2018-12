Kripos jobber fortsatt med å hindre spredning av video

utenriks

– Vi har jobbet og jobber fortsatt med å begrense spredning av videoen. Samarbeidet med Facebook er veldig godt, og vi skjønner jo at det å få fjernet videoen helt og hindret spredningen ikke er mulig. Vi har likevel gjort det vi kan for å begrense videre spredning, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til NTB.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid med teknisk analyse og vurderinger av videoen. Due understreker at det fortsatt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte.

– Vi oppfordrer fortsatt publikum om ikke å spre videoen. Vi har også tatt kontakt med enkeltpersoner som vi ser har spredt den i grupper og til personer som åpenbart ikke ønsker det, sier Due.

Delt i grupper

Ifølge flere medier er både bilder og videoer delt blant annet med pårørende til danske Louisa Vesterager Jespersen. Due ønsker ikke å bekrefte om materialet er delt med Maren Uelands pårørende.

– Når det gjelder familien og de pårørende ønsker vi ikke å bekrefte noe spesifikt om det, men det kan også være snakk om grupper som er ment for barn og ungdommer, sier Due.

Når det gjelder den andre videoen, som viser fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg, har Kripos fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de fire som først ble pågrepet i saken er de samme som figurerer på dette opptaket.

Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i opptaket, og heller ikke noe spesifikt om hvilken handling mennene skulle utføre. Fredag ettermiddag opplyste også dansk politi at de arbeider ut fra at begge de to videoene er ekte.

Obduseres i Norge

Kripos har de siste dagene fått en rekke tips fra personer med informasjon om saken. Mange har meldt inn at de har sett videoen som knyttes til drapet, men også personer med informasjon om de to venninnenes reise har meldt seg. Kripos foretar fortsatt avhør, men ønsker fortsatt informasjon – særlig om selve reisen og oppholdet til den norske og den danske kvinnen.

De to drepte kvinnene ble fredag ettermiddag fløyet fra Casablanca til København. Kripos vil ikke bekrefte når båren med Maren Ueland blir sendt til Norge. Det er imidlertid klart at obduksjonen vil skje her hjemme.

– Hjemtransporten har ikke politiet og Kripos noe med å gjøre. Norsk politi vil være til stede under obduksjonen, men hvor og når det vil skje, har jeg ikke informasjon om, sier Due.

Han forteller at det er et ønske fra Maren Uelands familie at hjemtransporten ikke får stor oppmerksomhet.

– Vi er selvfølgelig i dialog med familien og følger opp med informasjon om det vi foretar oss til enhver tid opp mot bistandsadvokaten og pårørendekontakten i Sørvest politidistrikt, sier han.

Ikke bedt om bistand

Fortsatt har ikke Kripos fått noen henvendelse fra marokkansk politi om å yte bistand.

– Men vi deler det vi har med dansk politi. Her har vi gode kanaler og et godt, etablert samarbeid. for Marokko sin del vil vi vurdere en bistandsanmodning og rettsanmodning hvis det skulle komme derfra, sier han.

