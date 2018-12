Flere pågripelser tross nedtonede førjulsprotester i Frankrike

utenriks

Demonstrasjonene i hovedstaden Paris gikk langt roligere for seg enn tidligere. Men utenfor hovedstaden måtte politiet ta i bruk tåregass for å spre demonstrantene ved en bro som var blitt stengt.

Rolig i Paris

I Paris gikk trafikken som normalt, og mesteparten av butikkene, med unntak av noen få luksusforretninger, holdt åpent i den travle førjulshelgen. Det gjorde også Eiffeltårnet og andre turistattraksjoner som har blitt tvunget til å stenge under tidligere demonstrasjoner preget av kaos, vold og opptøyer.

Totalt var 23.800 mennesker ute og protesterte, ifølge innenriksminister Christophe Castaner. Til sammen har ti mennesker mistet livet de siste ukene i ulykker og hendelser i tilknytning til protestene.

Leder arrestert

Lørdag ble Eric Drouet, en av lederfigurene for protesten, pågrepet og varetektsfengslet i Paris, melder FranceInfo.

Til sammen ble 65 personer pågrepet av fransk politi lørdag, ifølge kanalen.

Politiet forberedte seg godt etter at det var varslet demonstrasjoner arrangert av Drouet med rundt 1.400 påmeldte ved byen Versailles. Imidlertid var det kun 60 personer som dukket opp.

Av frykt for hva som ville skje om mange dukket opp var det blitt besluttet at slottet i Versailles skulle holde stengt gjennom lørdagen. Slottet er en kjent turistattraksjon og var i sin tid hjemsted for flere franske kongelige, deriblant kong Ludvig XVI, som ble halshogd av den revolusjonære giljotinen i 1973.

Katalanere

På veien ved grenseovergangene mellom Spania og Frankrike mot den katalanske regionen i Spania fikk de franske demonstrantene selskap av katalanske separatister som også hadde kledd på seg gule vester i solidaritet med franskmennene.

– Vi har forskjellige mål for våre kamper, men dette er en symbolsk markering for å vise solidaritet mellom spanske katalanere og franskmenn, sier Marcel, en 49 år gammel vinprodusent, til nyhetsbyrået AFP.

Demonstranter med gule vester blokkerte også veier ved grensen mot Italia og i Strasbourg, nær grensen til Tyskland. Antallet veiblokader har likevel gått ned i løpet av uka etter at fransk politi har brutt dem opp én etter én.

En bilfører mistet livet i en trafikkulykke i Perpignan i Sør-Frankrike natt til lørdag, etter å ha kollidert med en lastebil i en rundkjøring som var blokkert av de gule vestene. Det er det tiende dødsfallet som kan kobles til de gule vestenes protestaksjoner i Frankrike.

Ettergivelser

Demonstrasjonene ledet av grasrotbevegelsen de gule vestene begynte som en protest mot økte drivstoffavgifter, men har utviklet seg til en bredere bevegelse med krav om bedre levekår for vanlige franskmenn.

På det meste deltok 282.000 mennesker da protestene brøt ut 17. november, men antallet demonstranter har falt jevnt og trutt siden da. Sist helg deltok rundt 66.000 på landsbasis.

Nedgangen i antall demonstranter har skjedd parallelt med at den franske regjeringen har gitt etter for deler av «de gule vestenes» krav. Fredag godkjente den franske nasjonalforsamlingen en rekke tiltak fra president Emmanuel Macron som skal bedre situasjonen for pensjonister og lavtlønte.

Etter planen skal tiltakene bli iverksatt allerede tidlig i 2019.

(©NTB)