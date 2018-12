FN-observatører på plass i Jemen

utenriks

FNs sikkerhetsråd vedtok fredag enstemmig at det skulle sendes observatører til Jemen for å overvåke situasjonen i den viktige jemenittiske havnebyen.

Allerede lørdag formiddag var observatørgruppa på plass i Aden, byen der den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen har sitt tilholdssted. Gruppa, som ledes av den pensjonerte nederlandske generalen Patrick Cammaert, skal etter planen møte jemenittiske ledere i Aden før den drar videre til den opprørskontrollerte hovedstaden Sana og senere til havnebyen Hodeida.

Våpenhvilen i Hodeida ble framforhandlet under fredssamtaler i Sverige tidligere denne måneden, og trådte i kraft tirsdag. Havnebyen er svært viktig for å frakte nødhjelp til de mange millioner jemenittene som er avhengig av matvarehjelp for ikke å sulte.

Jemens regjering, med støtte fra en koalisjon ledet av nabolandet Saudi-Arabia, har vært i krig med Houthi-opprørerne i landet siden 2015. FN har gjentatte ganger sagt at krigen har ført til verdens verste humanitære katastrofe, der millioner lider av alvorlig mangel på mat.

Selv om det ble gjort det FN hyllet som viktige framskritt under fredsforhandlingene i Sverige, har samtalene mellom Houthi-opprørerne og den jemenittiske regjeringen så langt ikke ført til noen en løsning på den større konflikten i det krigsherjede landet.

