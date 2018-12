Kilder: Trump trekker 7.000 soldater ut av Afghanistan

utenriks

– Hvis du er Taliban, så kom jula tidlig i år, sier en høytstående utenlandsk tjenestemann i Kabul til nyhetsbyrået AFP.

Meldingene om at Trump har bestemt seg for å trekke store deler av USAs soldater ut av landet etter 17 år, kom via amerikanske tjenestemenn natt til fredag.

Én kilde sier til nyhetsbyrået AP at det er snakk om opp mot halvparten av USAs soldater i Afghanistan. Han legger til at soldatene kan være ute allerede før sommeren 2019.

– Beslutningen er tatt. Det vil være en stor tilbaketrekning, sier en ikke navngitt tjenestemann til AFP.

Trosset Mattis

President Trump har lenge presset på for å trekke amerikanske soldater ut av Afghanistan, ettersom han ser på krigen i landet som håpløs og overdrevent ressurskrevende.

Tidligere i år ble han imidlertid overtalt av forsvarsminister Jim Mattis og andre militære ledere til å beholde bakkestyrker i landet for å legge press på Taliban og krige mot et seiglivet opprør fra jihadistgruppa IS.

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn var Trumps beslutning om å trekke soldater ut av Afghanistan en av de sentrale årsakene til at forsvarsminister Mattis vil gi seg ved utgangen av februar.

Dyrt og dødelig

USA gikk inn i Afghanistan i november 2001 i kjølvannet av terrorangrepene 11. september samme år.

Tre amerikanske presidenter har siden da lovet å sikre fred i Afghanistan, det være seg gjennom å øke eller redusere USAs tilstedeværelse i landet, fordømme eller aktivt krige mot opprørsgruppa Taliban.

Over 2.400 amerikanske soldater har mistet livet og USA har brukt over 900 milliarder dollar på det som er den lengste konflikten de har vært involvert i.

USA og NATO avsluttet formelt sitt kampoppdrag i Afghanistan i 2014, men både amerikanske og allierte soldater er fortsatt i landet for å gjennomføre operasjoner mot opprørere og drive opplæring av afghanske soldater.

Beslutningen om tilbaketrekning skal ha blitt fattet etter utsendinger fra Taliban og USA møttes i Abu Dhabi denne uka. Møtet inngår i en større diplomatisk innsats for å få i stand forhandlinger mellom Taliban og regjeringen i Kabul.

Også Syria

Kunngjøringen om Afghanistan kommer to dager etter at USA begynte tilbaketrekningen av sine soldater ut av Syria. Også denne beslutningen skal ha vært en viktig del av årsaken til Mattis' avgang.

– Vi har nedkjempet IS i Syria, eneste grunn til å være der under Trumps presidentskap, skrev Trump på Twitter onsdag.

Tilbaketrekkingen innebærer at USAs bakkeoperasjon mot IS avsluttes, og at samtlige 2.000 soldater hentes hjem, ifølge kilder amerikanske medier har snakket med.

(©NTB)