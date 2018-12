Forsvarsminister Jim Mattis går av

utenriks

På Twitter skriver Trump at Mattis går av med pensjon. Presidenten takker Mattis for innsatsen og skriver at forsvarsministeren har spilt en viktig rolle i arbeidet med å få allierte land til å bruke større ressurser på forsvar.

I et brev til Trump skriver Mattis at det er politiske uenigheter mellom han og presidenten som har ført til avgangen.

– Fordi du har rett til å ha en forsvarsminister som har syn som samsvarer med dine, mener jeg det er riktig for meg å gå av, skriver Mattis.

Advarer mot Russland

I brevet fremhever Mattis viktigheten av å ivareta gode relasjoner til allierte, og trekker fram NATO som et eksempel.

– Det er ikke nødvendig for USA å være verdens «politi», men vi bør heller samarbeide med allierte om et felles forsvar. Det er tydelig at Kina og Russland forsøker å forme verden etter deres autoritære modell, skriver den avtroppende forsvarsministeren.

– Mitt syn på viktigheten av å behandle allierte med respekt samt å være på vakt for fiendtlige aktører og strategiske motstandere, kommer fra over 40 år med erfaring innen feltet, skriver han.

Intern splid

Uenighetene mellom Trump og Mattis har vært mange. I oktober uttalte Trump til CBS News at Mattis, som har blitt sett på som en modererende skikkelse i Det hvite hus, er «en slags demokrat», skriver Reuters.

Mattis har vært skeptisk til Trumps håndtering av Iran-avtalen, samt presidentens ambisiøse planer om en militær romkommando.

Kunngjøringen om Mattis' avgang kommer kun et snaut døgn etter at Trump opplyste at han ønsker å trekke amerikanske styrker ut av Syria, til tross for motstand fra allierte og amerikanske forsvarstopper. Beslutningen ble sett på som et nederlag for Mattis, som tidligere har uttalt at det å trekke seg ut av Syria er en «strategisk tabbe».

Gjennomtrekk i Det hvite hus

Med det blir Mattis med på en voksende liste av medlemmer i Trumps administrasjon som enten har blitt presset ut eller gått av. Tidligere utenriksminister Rex Tillerson fikk tidligere i år sparken, også da etter kunngjøring på Twitter fra Trump.

Det hvite hus under Trump har hatt flest personer som har sluttet av de siste fem presidentene, ifølge tenketanken Brookings Institution.