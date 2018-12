Kraftig børsfall i USA

utenriks

Den bredere indeksen S&P 500 gikk ned 1,6 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq endte 1,6 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

Bekymring for blant annet svekket global vekst, handelsstrid mellom USA og Kina og amerikanske rentehevninger har ført til kraftige børsfall de siste månedene. Nasdaq-indeksen ligger nå omtrent 20 prosent lavere enn toppnivået i august.

I løpet av desember har Dow Jones-indeksen falt over 10 prosent, noe som betyr at det månedlige tapet kan bli det største på nesten et tiår.

Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken å heve styringsrenta et nytt hakk. Beslutningen utløste umiddelbart en ny nedgang på børsene.

Også på de europeiske børsene pekte pilene nedover torsdag, og hovedindeksen på Oslo Børs falt hele 2,5 prosent.

