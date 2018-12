Dansk sikkerhetspoliti: Drapene kan knyttes til IS

utenriks

En video som knyttes til dobbeltdrapet i Marokko, undersøkes av politiet i Danmark, Norge og Markko.

PET sier i en uttalelse onsdag kveld at de kan bekrefte at det sirkulerer en video som angivelig viser drapet på en av de to kvinnene.

– Marokkanske myndigheter har opplyst at saken etterforskes som terror. Videoen og den foreløpige etterforskningen peker ifølge marokkanske myndigheter i retning av at drapene muligens kan relateres til terrororganisasjonen IS, heter det i uttalelsen.

Statlig marokkansk fjernsyn har tidligere meldt at myndighetene nå behandler drapene som en terrorhandling. Påtalemyndigheten i landet sier den ene pågrepne har forbindelser til en terrorgruppe, ifølge nyhetsbyrået AP.

(©NTB)