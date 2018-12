Asylsøkere til USA må vente i Mexico

utenriks

Den nye praksisen beskrives som et av president Donald Trumps mest markante grep i kampen for å endre amerikansk innvandringspolitikk.

USA og Mexico er blitt enige om tiltaket, som vil ha store konsekvenser for de mange tusener latinamerikanerne som den siste tiden har strømmet nordover mot grensa til USA.

– De vil ikke få mulighet til å forsvinne i USA, sa USAs minister for innenlandsk sikkerhet Kirstjen Nielsen på en pressekonferanse torsdag.

Kunngjøringen om tiltaket kom to dager etter at USA lovte 10.6 milliarder dollar i bistand til Mexico og Mellom-Amerika for å avhjelpe situasjonen og dempe interessen for å emigrere til USA.

Den nye innvandringspolitikken vil gjelde for innvandrere som ankommer grensepasseringer, samt dem som allerede har vært gjennom asylintervjuet, og de som har fått en dato ved immigrasjonsdomstolen. Den omfatter imidlertid ikke barn som kommer til USA alene, eller mexicanske statsborgere som søker asyl i USA.

Det tar ofte flere år å få en asylsøknad behandlet i USA.

Kritikere, blant dem flere advokater, mener den nye praksisen vil innebære stor fare for migrantene i de mexicanske grensebyene.

