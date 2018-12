utenriks

Etter rentehoppet på 0,25 prosentpoeng vil styringsrenta nå ligge i intervallet 2,25 til 2,5 prosent. Nivået er det høyeste siden 2008.

Bankens nye prognoser tyder imidlertid på at det bare blir to nye rentehevninger neste år. Tidligere har banken anslått at det ville bli tre.

Store børsfall den siste tiden har ført til spekulasjoner om at sentralbanken kunne droppe onsdagens varslede rentehopp. Da beslutningen ble kjent, falt aksjekursene på de amerikanske børsene.

